مصر.. واقعة غريبة في مشرحة زينهم بتسليم جثة لسفارة بالخطأ

فتحت نيابة حوادث القاهرة تحقيقا مع مدير مشرحة زينهم، أيمن حسان، بسبب تسليم ونقل جثة فتاة من إريتريا إلى ليبيا، بدل جثة فتاة ليبية.

إقرأ المزيد

وكشفت التحقيقات أن جثة فتاه إريترية (18 سنة)، تم تسليمها إلى سفارة ليبيا عن طريق الخطأ.

وأشارت التحقيقات إلى أن جثة الفتاة الإريترية نقلت إلى ليبيا، وتحفظت السلطات هناك على الجثة في أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة التي فتحت تحقيقا في الواقعة.

المصدر: الوطن