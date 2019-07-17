أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أول تعليق منه على الهجوم على دبلوماسيين أتراك في أربيل، عن إدانته لهذا الاعتداء، مؤكدا أن العمل جار للعثور على المنفذين.

وقال أردوغان، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء عقب الحادث: "أدين الهجوم الشنيع على موظفين في قنصليتنا بأربيل، وأتنمى رحمة الله لموظفنا الذي استشهد جراء الاعتداء".

وأضاف الرئيس التركي: "نواصل جهودنا المشتركة مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين (في كردستان العراق) لضمان العثور السريع على منفذي الهجوم".

Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum.



Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 17 июля 2019 г.

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وسبق أن أكدت وسائل إعلام عراقية ومصادر أمنية محلية مقتل نائب القنصل العام التركي لدى أربيل واثنين من مرافقيه، خلال زيارتهم مقهى شعبيا في منطقة عين كاوه السياحية، جراء هجوم بإطلاق نار، مضيفة أن الحادث أسفر أيضا عن جرح 4 أشخاص آخرين في الموقع.

وطوقت قوات الأمن المحلية مكان الحادث وفرضت إجراءات أمنية مشددة بحثا عن المسلحين الذين أطلقوا النار.

وقال مصدر أمني لـ RT، إن "القوات الأمنية في أربيل بدأت بمراجعة كاميرات المراقبة وقت حدوث الهجوم للتعرف على الجناة، فيما منع الخروج من المحافظة".

المصدر: RT