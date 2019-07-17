قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أحمد عبد العال، إن اليوم الأربعاء، يشهد ارتفاعا طفيفا في نسبة الرطوبة في البلاد.

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وحذر عبد العال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، من ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في محافظة القاهرة، على أن تصل إلى 42 درجة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أنه ابتداء من الغد سوف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، على أن تصل في محافظة القاهرة إلى 38 درجة.

وأضاف عبد العال أن ارتفاع نسبة الرطوبة لن يستمر كثيرا، بل لساعات قليلة في النهار ثم تتلاشى.

وتشهد محافظات مصر خلال الفترة الحالية موجة حر شديدة، حيث أن التغيرات المناخية التي أثرت على العالم بالكامل، أثرت أيضا على مصر، وهذا واضح من ارتفاع نسبة الرطوبة في مصر خلال آخر أربع سنوات لـ80%.

المصدر: وكالات