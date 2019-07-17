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المخابرات المصرية تسلم رئيس جنوب السودان رسالة من السيسي

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المخابرات المصرية تسلم رئيس جنوب السودان رسالة من السيسي
السيسي وسيلفا كير
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قام رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء، عباس كامل، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة سريعة إلى دولة جنوب السودان، سلم خلالها رسالة إلى الرئيس سيلفا كير.

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السيسي يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان سيلفا كير(صور)
السيسي يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان سيلفا كير(صور)

والتقى رئيس المخابرات المصرية خلال الزيارة بالرئيس سيلفا كير، رئيس جنوب السودان، حيث نقل له رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتناول الملفات المشتركة بين البلدين وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية.

كما ألتقى اللواء عباس كامل، بنظيره من دولة جنوب السودان، لإجراء مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد التقى رئيس جنوب السودان، يوم 17 يناير الماضي في مصر، حيث عقد لقاء ثنائي لبحث العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT

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