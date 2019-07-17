المخابرات المصرية تسلم رئيس جنوب السودان رسالة من السيسي

قام رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء، عباس كامل، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة سريعة إلى دولة جنوب السودان، سلم خلالها رسالة إلى الرئيس سيلفا كير.

إقرأ المزيد

والتقى رئيس المخابرات المصرية خلال الزيارة بالرئيس سيلفا كير، رئيس جنوب السودان، حيث نقل له رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتناول الملفات المشتركة بين البلدين وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية.

كما ألتقى اللواء عباس كامل، بنظيره من دولة جنوب السودان، لإجراء مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد التقى رئيس جنوب السودان، يوم 17 يناير الماضي في مصر، حيث عقد لقاء ثنائي لبحث العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT