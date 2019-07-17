روسيا ومصر تجهزان لإنشاء مركز شراكة حضاري مشترك

استقبلت النائب سحر طلعت مصطفى، بصفتها رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية - الروسية، وفد المجلس الفدرالي الروسي أعضاء مجموعة أصدقاء مصر، في لقاء موسع بمقر مجلس النواب بالقاهرة.

وتوقع الجانب الروسي استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، خريف العام الجاري، كما أيد الوفد الروسي مقترحات بشأن توسيع التعاون الثقافي ببناء أكاديميات فنون ثقافية وعدد من الأنشطة الأخرى، التي اعتبرها الوفد مناسبة للعام الثقافي المشترك بين روسيا ومصر، ومتماشية مع ما قرره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بأن يكون عام 2020 هو عام الإنسانية بين الدولتين.

وأكدت سحر طلعت مصطفى على التعاون المثمر بين الجانبين المصري والروسي لإنجاح قمة روسيا - إفريقيا المقرر عقدها 24 أكتوبر المقبل بمدينة سوتشي بروسيا.

من جانبه وعد الوفد الروسي بمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة في مجال الاستثمار والتعليم، وقال إنهم يجهزون الآن لإنشاء مركز شراكة حضاري بين مصر وروسيا.

المصدر: RT