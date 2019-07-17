مكرمة من الملك سلمان لذوي ضحايا مجزرة نيوزيلندا

وجه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا.

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وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إن "استضافة ذوي شهداء الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود المملكة الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية".

وأكد الوزير أن الوزارة ستعمل عاجلا لإنفاذ الأمر من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارة المملكة في نيوزيلندا وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقدومهم للأراضي السعودية وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

يذكر أن الحادث الدموي الذي قام به شخص إرهابي متطرف يحمل الجنسية الأسترالية واستهدف مسجدين للمسلمين في مدينة كرايست تشيرتش، في شهر مايو الماضي، أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين.

المصدر: سبق