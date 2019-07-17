إصابة 3 أشخاص جراء استهداف سيارة مفخخة حاجزا للوحدات الكردية في الحسكة

أصيب اليوم 3 أشخاص على الأقل في تفجير بسيارة مفخخة من طراز "سوزوكي" استهدف حاجزا للوحدات الكردية في حي غويران بجنوب مدينة الحسكة السورية.

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وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن التفجير وقع بالقرب من معامل البناء (البلاط) على الطريق الواصل بين جسر "البيروتي" وجسر "المحافظة" من جهة حي غويران بمدينة الحسكة السورية.

وأشارت قناة "الإخبارية" في خبر مقتضب إلى وقوع تفجير بسيارة مفخخة في حي غويران قرب المطحنة في مدينة الحسكة، مع تداول أنباء عن وقوع إصابات .

يذكر أن تفجيرا كان قد وقع يوم 11 يوليو الجاري في مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا جراء انفجار عبوة ناسفة، دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.

المصدر: RT + وكالات