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تغريدات لحمد بن جاسم آل ثاني طالت مصر والإمارات بخصوص موقفها في ليبيا

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تغريدات لحمد بن جاسم آل ثاني طالت مصر والإمارات بخصوص موقفها في ليبيا
Reuters
رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم آل ثاني
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هاجم حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، الدول الداعية لوقف القتال في ليبيا، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر والإمارات.

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وقال بن جاسم في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: "أمر مضحك أن تعلن مجموعة دول بإيقاف الحالة حول طرابلس لإيجاد حل سياسي".

وتساءل: "أين كنتم منذ بداية المعركة المدعومة من بعض الدول التي في الإعلان والتي لم توقف هذا الاعتداء على الحكومة الشرعية وعلى الأمنين في طرابلس. ولماذا لا يكون إيقاف الحالة ما قبل بدء العمليات".

وأضاف في تغريدة أخرى: "المراد اليوم أن يكونوا دعاة سلام، ولكن بعد ابتلاع أجزاء من طرابلس، وهذا يذكرنا فيما جرى قبل عام 67 والهدنة التي أريد منها تثبيت المحتل".

وتابع: "المضحك أن البيان يصدر وفيه دول ديمقراطية يفترض أن تحترم إرادة الشعوب، ولكن الواضح أنها احترمت المصالح"، مشيرا إلى أنه في النهاية ستنتصر إرادة الشعب الليبي.

وفي وقت سابق، دعت الدول الست المذكورة أعلاه في بيان مشترك، إلى خفض التصعيد في ليبيا ووقف العمليات القتالية والعودة إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وحذرت من أن الجماعات الإرهابية قد تستفيد من الفراغ السياسي في البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار المعارك بين "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني بالقرب من العاصمة طرابلس.

المصدر: RT

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