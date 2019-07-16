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الممثل الدولي الخاص إلى ليبيا يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي إنهاء الاقتتال في البلاد

أخبار العالم العربي

الممثل الدولي الخاص إلى ليبيا يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي إنهاء الاقتتال في البلاد
Twitter@UNSMILibya
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، ووزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
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بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، إنهاء الاقتتال في هذا البلد مع وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

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وجاء في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن سلامة بحث مع الوزير الإماراتي، في أبو ظبي "سبل إنهاء أعمال القتال الجارية في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية" هناك.

وأضاف البيان أن سلامة عرض، أثناء لقائه مع الوزير الإماراتي، "الكلفة الإنسانية الخطيرة للأحداث الراهنة وأهمية التمسك بخريطة طريق موحدة للم شمل الليبيين ولمساعدتهم على التوافق والمصالحة".

وذكرت البعثة أن اللقاء جرى ضمن زيارة قام بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أبو ظبي، تهدف إلى بحث سبل وضع حد للاقتتال في ليبيا مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات.

المصدر: موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

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