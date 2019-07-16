أبو مرزوق لـ RT: علاقات حماس مع إيران مستمرة تاريخيا

قال رئيس مكتب العلاقات الدولية بحركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، إن علاقات الحركة مع سوريا مقطوعة حاليا، لكنها بأحسن صورها مع إيران، على خلفية تصديهما المشترك لسياسة واشنطن.

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وفي تصريح لـRT، تحدث أبو مرزوق عن النقاط الأساسية التي تمت مناقشتها أثناء لقائه، اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.

وصرح القيادي بأن مباحثاته مع بوغدانوف تناولت إنهاء "التفرد الأمريكي" في الشرق الأوسط، والذي تصاحبه جهود البيت الأبيض الواضحة لتصفية القضية الفلسطينية، واستعادة الدور الروسي في المنطقة لتحقيق التوازن فيها.

وأكد أبو مرزوق أهمية دور روسيا، كدولة معروفة بمواقفها الإيجابية تجاه الشعب الفلسطيني، في تجاوز انقسام الصف الفلسطيني، كونها دولة تحافظ على علاقات جيدة مع كل الأطراف الفلسطينية، إضافة إلى وجود إمكانية لديها للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة.

وحول العلاقات بين "حماس" وإيران، قال القيادي إنها لم تنقطع أبدا وأنها علاقات مستمرة تاريخيا ومتينة. وأشار إلى أن "إيران اليوم تتعرض لحصار أمريكي، وبالتالي فإن من واجب كل قوة محبة للسلام وكل قوة مناهضة للسياسة الأمريكية أن تقف إلى جانب إيران"، وهو أمر ينطبق كليا على حركة "حماس" التي تواجه الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

المصدر: RT