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حاكم دبي يحتفل مع أحفاده بعيد ميلاده (بالصور)

أخبار العالم العربي

حاكم دبي يحتفل مع أحفاده بعيد ميلاده (بالصور)
Reuters
حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم
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احتفل حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد أمس الاثنين بأجواء عائلية ولقطات عفوية، وعلى طريقته الخاصة بيوم ميلاده وسط أبنائه وأحفاده.

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ونشرت مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم على صفحتها الرسمية في تطبيق "انستغرام" مجموعة من الصور تظهر والدها بين أحفاده وقد بدت عليه السعادة.

ويعد الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي من الشخصيات التي قامت بإطلاق عدد من المبادرات الهامة، كرؤية الإمارات 2021، وحكومة دبي الإلكترونية، وغيرها.

المصدر: RT

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