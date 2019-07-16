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سلطنة عمان تحظر استيراد فصائل خطرة من الكلاب

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تحظر استيراد فصائل خطرة من الكلاب
AFP
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أصدر وزير الزراعة العماني، حمد بن سعيد العوفي، مؤخرا قرارا يقضي بحظر استيراد 16 فصيلة من الكلاب، وصفت بأنها ضارة أو خطرة.

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ولفتت صحيفة "أثير" العمانية أن القرار نص على حظر "استيراد فصائل كلاب محددة، حتى زوال سبب الحظر وصدور قرار بذلك".

سلطنة عمان تحظر استيراد فصائل خطرة من الكلاب
atheer.om

وحدد قرار الحظر، كلابا ذات طباع شرسة وعدوانية مثل "البتبول" و"ستافوردشاير تيرير" و"تاسو الياباني"و"الدوبرمان"، وأخرى وصفت بأنها مرعبة ولا يؤمن جانبها، وبعضها محظور في عدة دول.

المصدر: atheer

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