سلطنة عمان تحظر استيراد فصائل خطرة من الكلاب

أصدر وزير الزراعة العماني، حمد بن سعيد العوفي، مؤخرا قرارا يقضي بحظر استيراد 16 فصيلة من الكلاب، وصفت بأنها ضارة أو خطرة.

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ولفتت صحيفة "أثير" العمانية أن القرار نص على حظر "استيراد فصائل كلاب محددة، حتى زوال سبب الحظر وصدور قرار بذلك".

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وحدد قرار الحظر، كلابا ذات طباع شرسة وعدوانية مثل "البتبول" و"ستافوردشاير تيرير" و"تاسو الياباني"و"الدوبرمان"، وأخرى وصفت بأنها مرعبة ولا يؤمن جانبها، وبعضها محظور في عدة دول.

المصدر: atheer