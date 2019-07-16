وزیر الإعلام الكویتي يؤكد على متانة العلاقة بين بلاده ومصر

أكد وزیر الإعلام الكویتي، محمد الجبري، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بین الكویت ومصر "متمیزة وعمیقة وتزداد رسوخا".

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وقال الوزير لدى وصوله إلى مصر على رأس وفد رسمي للمشاركة بالدورة العادیة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب: "إننا الیوم كدول عربیة مطالبون بتعاون إعلامي أوثق یكون أكثر حرصا على وحدة الصف العربي ومحافظا على مصالحه ومكتسباته، مجسدا روح التسامح، ومشیعا مبادىء السلام، وناشرا للفضیلة وقبول الآخر".

وأثنى الوزیر الجبري كذلك على "الجھود المبذولة للأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، ممثلة بأمینھا العام أحمد أبو الغیط، في الإعداد لھذا الاجتماع الھام، الذي یأتي بوقت أحوج ما نكون فیه لرؤیة إعلامیة عربیة موحدة، مدعومة بتنسیق المواقف لمواجھة التحدیات التي تشھدھا المنطقة والعالم أجمع".

ونوه الوزیر الجبري بتطور العلاقات بین البلدین الشقیقین برعایة سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئیس المصري عبد الفتاح السیسي.

المصدر: كونا