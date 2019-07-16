أثار فقدان الاتصال منذ يومين بناقلة نفط في مضيق هرمز، لمدة يومين، قلقا ومخاوف حول وضعها، في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

ووسط غياب أي تصريحات رسمية من أي جهة، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الثلاثاء، بأن ناقلة نفط ترفع علم بنما، تسمى "ريا" كانت تمر عبر مضيق هرمز، وجنحت نحو المياه الإيرانية، قبل أن تختفي، ولم يتضح بعد ما حدث لها.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مصدر في شركة "ريفينيتيف" للبيانات، أن الناقلة لم تختف عن أنظمة المراقبة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

المصدر: أسوشيتد برس