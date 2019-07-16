سفير فلسطين في لبنان يوجه رسالة لفلسطينيي المخيمات

وجه سفير فلسطين في لبنان، أشرف دبور، رسالة إلى أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات بلبنان، دعاهم فيها إلى الحفاظ على العلاقات المتينة مع اللبنانيين وضبط النفس.

إقرأ المزيد

وقال دبور في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية يوم الاثنين: "كلي أمل بأهلنا وربعنا بإفساح المجال أمام الحوار الهادئ والبناء، الذي تجريه القيادة السياسية الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية لمعالجة التأثيرات السلبية على حقهم بالعيش الكريم نتيجة قانون العمل، للخروج بنتائج عملية، ومن خلال الحوار البناء، الذي نؤكد بأنه سيوصلنا إلى نتائج إيجابية سيتلمسها أهلنا قريبا جدا".

وشدد دبور على أهمية الحفاظ على العلاقات المتينة والصادقة مع "الأشقاء اللبنانيين".

ودعا السفير الفلسطيني إلى"ضرورة الحفاظ على الصورة الناصعة التي تجسدت بالالتزام بالقانون اللبناني، وبعدم الانجرار إلى ما لا يخدم قضيتنا العادلة، فهدفنا في مرحلة وجودنا القسري في لبنان، الحياة الكريمة لحين عودتنا إلى وطننا، والذي يسانده ويدعمه أشقاؤنا اللبنانيون".

وشهدت معظم مخيمات اللاجئين في لبنان إضرابات واعتصامات تخللت بعضها أعمال شغب، عقب صدور قرار من وزارة العمل، في إطار حملة "لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" في لبنان، يقضي بإغلاق المؤسسات التجارية "غير الشرعية" التي يملكها لاجئون فلسطينيون في لبنان، كما يقضي بضرورة حصول العامل الفلسطيني على إذن مزاولة مهنة من وزارة العمل، فيما تم تسطير محاضر ضبط بحق مؤسسات تجارية لبنانية يعمل بداخلها فلسطينيون، الأمر الذي آثار سخط العديدين.

اقفال جميع مداخل مخيم عين الحلوة جنوب لبنان احتجاجا على قرار وزير العمل.#تجويعي_يخدم_الصفقةpic.twitter.com/wxXjpLHDyZ — Frh_abdulhadi (@frh_abdulhadi) 15 июля 2019 г.

هذه الفيديو اليلية من مخيم نهر البارد نتيجة تطور الأوضاع مع العمال الفلسطينين داخل لبنان

لا أعلم حقيقة أهداف الحكومة اللبنانية من منع اللاجئين الفلسطيني من العمل في لبنان وهذا القرار صادر عن وزارة العمل اللبنانية #حكومات_متخاذلةpic.twitter.com/i20uGaMO0W — Mohammed Abu Lebda (@lebda_mohammed) 15 июля 2019 г.

#لبنان.. مخيم نهر البارد يواصل حراكه الغاضب ضد إجراءات وزارة العمل بحق العمال والتجار الفلسطينيين pic.twitter.com/wJS9CtfOAl — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 16 июля 2019 г.

المصدر: وكالات