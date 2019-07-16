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بيان شديد اللهجة من "حماس" إثر وفاة أسير فلسطيني

أخبار العالم العربي

بيان شديد اللهجة من
حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
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أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تعقيبا إثر وفاة الأسير الفلسطيني نصار طقاطقة في سجون إسرائيل.

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بعد نحو شهر من اعتقاله.. وفاة أسير فلسطيني في سجنه الانفرادي
بعد نحو شهر من اعتقاله.. وفاة أسير فلسطيني في سجنه الانفرادي

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "إن استشهاد الأسير نصار طقاطقة في سجون الاحتلال يؤكد مرة أخرى على الوجه الإجرامي للاحتلال في تعامله مع أسرانا البواسل من خلال أقبية التحقيق المظلمة، وعبر سياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي، فالأسير طقاطقة لم يمض على اعتقاله سوى أسبوعين ليعود جثمانا محمولا لعائلته".

وأضاف البيان أن: "تفاصيل جريمة استشهاد الأسير طقاطقة تتطلب لجنة تحقيق دولية، لتظهر للعالم تفاصيل التعذيب الذي تعرض له خلال أسبوعين ليرحل شهيدا في عزل الرملة".

وتابع: "ندعو جماهير شعبنا والقوى والفصائل إلى تحرك جماهيري واسع لحماية أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، فتصعيد حكومة الاحتلال ما زال متواصلا ضد الأسرى عبر سلسلة من الإجراءات القمعية والحرمان من أبسط ظروف المعيشة الإنسانية".

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء عن وفاة الأسير نصار ماجد عمر طقاطقة البالغ من العمر 31 عاما، من بلدة بيت فجار ببيت لحم، داخل زنزانته بالانفرادي في سجن "نيتسان" الإسرائيلي.

المصدر: RT

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