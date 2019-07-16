الجيش البحريني يعلق على معلومات بثتها قناة قطرية عن المملكة

قال المتحدث الرسمي باسم قوة دفاع البحرين إن ما تم بثه في برنامج "ما خفي أعظم" على قناة "الجزيرة" هو معلومات مغلوطة وتزوير للحقيقة والواقع.

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وأضاف المتحدث اليوم الثلاثاء: "أن كتيبة الأمن الداخلي التي يعمل من ضمنها المدعو ياسر عذبي الجلاهمة (الذي قدم المعلومات للبرنامج) في عام 2011، كانت قوات مساندة لوزارة الداخلية لتأمين مستشفى السلمانية، ولم تكلف هذه الكتيبة بأية مهام في عملية دخول الدوار"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وتابع: "وبالتالي فإن كافة الادعاءات الكاذبة التي ساقها الجلاهمة في البرنامج بما فيها تعداد الكتيبة ووضع أسلحة وتصويرها من قبل وزارة الداخلية في الدوار معلومات لا تمت للواقع والحقيقة بأية صلة".

وقال المتحدث إنه عام 2018 تم رصد الجلاهمة من خلال الأجهزة الأمنية في قوة دفاع البحرين، بقيامه بتجنيد خلايا تجسسيه عنقودية لصالح دولة أجنبية (قطر).

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وأضاف أنه "اشترك مع متهمين آخرين من خلال السعي والتخابر في ارتكاب جناية إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليم هذه المعلومات للأجهزة الاستخباراتية القطرية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة المملكة".

وتابع: "قام الجلاهمة والمتهمون الآخرون بالإفضاء بمعلومات رسمية إلى أشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها، وبعد انتهاء النيابة العسكرية من التحقيق في القضية تمت إحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة حيث صدرت بتاريخ 30/4/2019 أحكام حضورية متفاوتة بحق المتهمين ما بين السجن المؤبد والسجن المؤقت، وغيابيا بحق الجلاهمة بالإعدام وتنزيل رتبته إلى جندي وطرده من قوة الدفاع وعدم التحلي بأي وسام أو نوط وشطب اسمه من قائمة أعضاء القوة الاحتياطية ، حيث مازال المذكور مطلوبا للعدالة".

وختم المتحدث الرسمي بأن أسلوب برنامج قناة "الجزيرة" القطرية "يحث على الكراهية ويثبت للعالم بأن قطر تحتضن الإرهابيين وتدفع لهم الأموال لتشويه صورة مملكة البحرين سعيا منها إلى تقويض السلم الأهلي وشق الصف الوطني والخليجي".

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وتحدث برنامج "ما خفي أعظم" عن "مخطط سري نسقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين".

وبث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط الذي "وُضع بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة"، بحسب قناة "الجزيرة".

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية