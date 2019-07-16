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الجيش الإسرائيلي يعلن تحطم طائرة مسيرة تابعة له في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن تحطم طائرة مسيرة تابعة له في قطاع غزة
Reuters AMIR COHEN
طائرة مسيرة إسرائيلية- أرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة مسيرة في قطاع غزة خلال قيامها بمهمة روتينية.

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي اعترف بتحطم طائرة عسكرية مسيرة رباعية المراوح في قطاع غزة صباح اليوم خلال مهمة روتينية"​​​.

من جهتها، أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار صباح اليوم ، على طائرة تصوير إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" كانت تحلق في سماء منطقة جحر الديك شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم "إن المقاومة نجحت في إصابة الطائرة وإسقاطها والاستيلاء عليها".

المصدر: سبوتنيك+ "معا"

 

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