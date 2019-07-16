واشنطن تبحث إمكانية عقد اتفاق ثلاثي (روسي- صيني- أمريكي) بشأن الأسلحة النووية

تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لبحث، في العاصمة الفلندية هلسنكي، إمكانية عقد اتفاق ثلاثي بين موسكو وبكين وواشنطن بشأن حظر الأسلحة النووية.

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وقال مسؤول كبير لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء إنه "سيتم بحث إمكانية عقد اتفاق ثلاثي بين موسكو وبكين وواشنطن بشأن الأسلحة النووية".

وأضاف المسؤول:"لا تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية أحراز تقدم بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

وأشار المسؤول إلى أن واشنطن لا تخطط لبحث تمديد معاهدة ستارت-3 مع موسكو خلال اجتماع جنيف، لأن هذا القضية ستبحث العام القادم، وأضاف: "لا يخطط ممثلي الولايات المتحدة لبحث تجديد معاهدة ستارت-3 مع موسكو".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد اقترح في وقت سابق، عقد معاهدة "الجيل الجديد" بشأن الحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو وبكين، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وسيجتمع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغى ريابكوف، مع وكيلة الخارجية الأمريكية للرقابة على الأسلحة والأمن الدولي، أندريا تومبسون، في جنيف يومي 17 و18 يوليو الحالي.

من جهته أعلن ريابكوف، الأسبوع الماضي أنه حاول خلال المشاورات مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، في هلسنكي، إيجاد وسائل لتصحيح الوضع الصعب الحالي في العلاقات بين البلدين.

المصدر: سبوتنيك