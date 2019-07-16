مصر تبحث الوقاية من استخدام الأسلحة الكيميائية مع شركة صربية

أكد وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي، محمد سعيد العصار، لشركة "Trayal" الصربية، اهتمام مصر بالتعاون في مجال تصنيع المعدات والأدوات الخاصة بالوقاية من استخدام الأسلحة الكيميائية.

واستعرض وزير الإنتاج الحربي خلال اللقاء مع مدير شركة "Trayal" الصربية، ميلوش نانا ذكش، الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكدا اهتمام الجانب المصري بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصربية في مختلف المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية.

كما شدد على أن دور وزارة الإنتاج الحربي في مصر يتمثل أساسا في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات.

وأوضح العصار خلال محادثاته أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى للتعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي، ومنها تكنولوجيا تصنيع المعدات والأدوات الخاصة بالوقاية من تأثير استخدام الأسلحة الكيميائية، حيث تعد شركة "Trayal" الصربية من أكبر الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

المصدر: وسائل إعلام مصرية