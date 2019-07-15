"مجلس النواب الليبي" يصدر بيانا من القاهرة (فيديو)

قام أكثر من 70 نائبا من "مجلس النواب الليبي" بزيارة إلى مصر، تم خلالها الاجتماع مع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي والتأكيد على دور البرلمان في حل الأزمة بالبلاد.

وقال النواب الليبي في بيان، يوم الاثنين، إن اللجنة المكلفة بمتابعة الملف الليبي أكدت على أهمية دور المجلس وضرورة أن يكون أي حل للأزمة من خلاله.

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وأضاف المجلس أنه تم عقد عدة لقاءات تشاورية مغلقة لمناقشة سُبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه، ومناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسُبل الحل الممكنة.

كما أشار إلى أنه تم خلال هذه اللقاءات الاتفاق على النقاط التالية:

1 - التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خط أحمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

2 - التأكيد على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له.

3 - التأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، التزاما بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

4 - العمل مجددا على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية، بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة.

5 - كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت، بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة.

RT

المصدر: RT