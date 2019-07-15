وفد من "حماس" يبدأ مشاورات في موسكو يوم الثلاثاء

أكد السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن وفدا من حركة "حماس" يصل العاصمة الروسية، مساء اليوم الاثنين، لإجراء جولة مشاورات مع مسؤولين روس.

وقال نوفل لوكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين، إن الوفد الذي يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي لـ "حماس"، موسى أبو مرزوق، سيجري مباحثات مع نائب وزير الخارجية الروسية المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في مقر الوزارة غدا الثلاثاء.

وقالت السفارة الفلسطينية في موسكو مجيبة على سؤال حول المواضيع التي سيتم بحثها خلال المشاورات، إنه ليست لديها معلومات بهذا الخصوص.

وكانت وكالة "معا" نقلت الأربعاء الماضي عن مصدر مسؤول في الحركة تأكيده أن الزيارة تهدف لبحث تطورات الموقف حول جهود المصالحة الفلسطينية، والوساطة المصرية وغيرها من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والوضع المتشكل على الساحة الفلسطينية بعد "ورشة المنامة" التي طرحت جوانب من خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ "صفقة القرن".

وسبق لوفد من "حماس" أن اجتمع مع بوغدانوف في فبراير الماضي، وتصدر المباحثات مع الجانب الروسي موضوع إعادة وحدة الصف الفلسطيني.

المصدر: وكالات