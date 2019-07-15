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مجلس الوزراء الكويتي: الخلية الإرهابية التابعة للإخوان المسلمين أقرت بتنفيذ عمليات داخل مصر

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مجلس الوزراء الكويتي: الخلية الإرهابية التابعة للإخوان المسلمين أقرت بتنفيذ عمليات داخل مصر
Reuters Stephanie McGehee
الداخلية الكويتية
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قال مجلس الوزراء الكويتي، إنه استمع إلى شرح مفصل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق، خالد الصباح، حول تفاصيل القبض على "خلية إرهابية" تابعة للإخوان المسلمين في البلاد.

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وأوضح المجلس في بيان له، اليوم الاثنين، أنه تم الحديث عن الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، والتي قادت إلى الكشف عن هذه الخلية، حيث أنه من بين أفرادها أشخاص صدرت بحقهم أحكام من قبل القضاء المصري.

وأشار البيان إلى أنه بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم، أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وبالإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، وتستمر التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر عليهم والتعاون معهم.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت الجمعة الماضية، عن ضبط "شبكة إرهابية في البلاد" يحمل منتسبوها الجنسية المصرية، نفذوا هجمات في مصر وصدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن.

المصدر: مجلس الوزراء الكويتي

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