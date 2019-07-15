الملك سلمان بعد لقاء رؤساء وزراء لبنان يؤكد أهمية إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية

أصدر رؤساء وزراء لبنان الأسبقين بيانا عقب لقائهم الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، لفتوا فيه إلى أن "المملكة لن تدخر جهدا لحماية وحدة لبنان وسيادته واستقلاله".

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والتقى الملك اليوم الاثنين في جدة، رؤساء وزراء لبنان الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، في غياب رئيس الحكومة الحالي، سعد الحريري، وقال رؤساء الوزراء الثلاثة في البيان إن العاهل السعودي "أكد أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وأكد على الجهود الخيرة التي يبذلها رؤساء الحكومة السابقين إلى جانب الحريري، الذي تكن له المملكة المحبة والتقدير، من تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكة ولبنان".

وأضاف البيان أن الملك سلمان "أكد حرص المملكة القوي والثابت على لبنان واستقلاله وسيادته، وصيانة اتفاق الطائف بكونه الاتفاق الذي أنهى الحرب الداخلية في لبنان، مشددا على أهمية صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين بشتى طوائفهم وانتماءاتهم، تحت سقف الدستور واحترام القوانين واحترام الشرعية العربية والدولية".

وشدد الملك سلمان وفق البيان، على "أهمية إعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية، وإقدارها على بسط سلطتها الكاملة وبقواها الشرعية على جميع مرافقها وأراضيها، وكذلك قدرتها على استعادة هيبتها بما يعزز من وحدة اللبنانيين".

من جهة أخرى، أعلن ميقاتي، عقب اجتماع مع الملك سلمان أن المملكة ستمد يد المساعدة للبنان وستكون هناك خطوات سعودية قريبة تجاهه.

بدوره، رأى سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، أن "زيارة رؤساء الحكومات السابقين إلى السعودية تحمل في طياتها ملامح مستقبل واعد لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية