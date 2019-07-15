التقى الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى الخرطوم، دونالد بوث.

وتناول اللقاء الذي عقد في القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية، اليوم الاثنين، تطور المباحثات الجارية بين "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوى الحرية والتغيير" بهدف التوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى.

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وبحسبما نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، فقد أوضح المبعوث الأمريكي، أن اللقاء الذي جمعه برئيس المجلس العسكري كان جيدا ومثمرا، وأعرب عن تفاؤله بقرب تحقيق السودانيين لأحلامهم بتشكيل حكومة بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل.

وكشف دونالد بوث أنه بصدد التحدث مع جميع الأطراف في هذا الشأن.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة مهتمة وملتزمة بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، وأنها تريد أن ترى السودان وقد تجاوز المرحله الحالية.

كما أكد أن بلاده ستعمل مع شركاء السودان الدوليين للتأكد من أن السودانيين حققوا اختراقا في هذا الشأن، حتى يتسنى دعمهم من المجتمع الدولي.

#السودان#سونا| البرهان يلتقي المبعوث الأمريكي للسودان



التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السيد دونالد بوث.



وتناول اللقاء تطورات عملية المباحثات الجارية بين المجلس العسكري pic.twitter.com/WuixcetbCd — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) 15 июля 2019 г.

من المهم الإشارة إلى أن الولايات المتحدة اختارت في شهر يونيو 2019، الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث، مبعوثا لها إلى السودان، في خضم جهود دولية للتوصل إلى انتقال سلمي هناك بعد عزل الرئيس عمر البشير.

وعمل بوث الذي يملك خبرة واسعة في إفريقيا، مبعوثا خاصا للولايات المتحدة للسودان وجنوب السودان خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

المصدر: وكالات