ميقاتي عقب لقاء الملك سلمان: خطوات سعودية قريبة تجاه لبنان والمملكة تمد يد العون

أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي، عقب اجتماع مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة ستمد يد المساعدة للبنان وستكون هناك خطوات سعودية قريبة تجاهه.

وقال ميقاتي، في تصريح لقناة "LBCI" اللبنانية، عقب مشاركته في لقاء مع الملك سلمان، جمع كذلك كلا من رئيسي الوزراء اللبنانيين السابقين، فؤاد السنيورة وتمام سلام، إن العاهل السعودي شدد على "ضرورة المحافظة على لبنان".

وأشار ميقاتي إلى "خطوات سعودية قريبا نحو الدولة اللبنانية تنسجم مع ما يتمناه كل لبناني مخلص"، مضيفا: "السعودية ستمد يد العون للبنان ومجرد الزيارة اليوم ولقاء العاهل السعودي أعطيانا زخما بأن المملكة يهمها لبنان بكل أطيافه".

وفي هذا السياق، لفت ميقاتي الذي تولى منصب رئيس الوزراء اللبناني عام 2005 وفي الفترة بين 2011 و2013، إلى أن نحو 20 اتفاقية بين السعودية ولبنان هي قيد الإعداد حاليا.

وأجرى العاهل السعودي، في وقت سابق من الاثنين، اجتماعا في الرياض مع كل من ميقاتي والسنيورة وسلام، وبغياب رئيس الوزراء اللبناني الحالي، سعد الحريري، شمل، حسبما نقلته وكالة "واس"، استعراض العلاقات بين السعودية ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

المصدر: LBCI + وكالات