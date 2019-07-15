مصر.. وفاة قائد قوات الصاعقة المصرية قائد عملية مطار "قبرص" العسكرية الشهيرة

توفي قائد سلاح الصاعقة في الجيش المصري خلال فترة حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر اللواء أركان حرب نبيل شكري، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 89 عاما.

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ولد القائد الراحل يوم 24 أكتوبر 1930 في محافظة القاهرة، وتخرج في الكلية الحربية عام 1948، والتحق بعدة صنوف بالقوات المسلحة.

ويعتبر شكري من الرعيل الأول لقوات الصاعقة المصرية، ولعب أدوارا مؤثرة في استعادة شبه جزيرة سيناء من إسرائيل، حيث تولى رئاسة أركان القوات الخاصة عقب هزيمة يونيو 1967، وهي الفترة التي نفذت خلالها القوات المصرية عددا من الكمائن لتعطيل قوات العدو في سيناء.

وفي حرب أكتوبر، وضع اللواء نبيل شكري الخطط لتحركات الصاعقة داخل وخارج سيناء وتواجد في مركز عمليات التخطيط قبل الحرب بـ 3 أيام.

كما لعبت قوات الصاعقة تحت قيادته دورا في الثغرة، حتى وصفها الرئيس الراحل أنور السادات بأنها كانت "وادي الموت" للقوات الإسرائيلية.

وعين شكري بقرار من الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، مديرا للكلية الحربية بعد عملية مطار لارنكا الدولي بقبرص لاعتقال قتلة يوسف السباعي عام 1978، لأن اللواء شكري كان معارضا لتلك العملية دون إخطار السلطات القبرصية، لأن هذا سيكون اعتداء عسكريا له عواقب وخيمة، ولكنه نفذ أوامر السادات، وكان هو قائد المجموعة التي أرسلت إلى قبرص لإلقاء القبض على قتلة السباعي، والمعروفة باسم الغارة المصرية على مطار لارنكا الدولي عام 1978.

المصدر: الوطن