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المرصد: "مسد" تفند أنباء استيلاء إسرائيل على النفط شمال شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

المرصد:
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نفت مصادر في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان" صحة الأنباء التي نشرتها جريدة "الأخبار" اللبنانية حول استيلاء إسرائيل على النفط في شمال شرقي سوريا.

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وأكدت المصادر في الإدارة الذاتية و"مسد" للمرصد السوري أن هذه المعلومات التي نشرتها جريدة الأخبار اللبنانية تأتي في "إطار الحملات التحريضية المستمرة التي تقودها بعض الجهات على الإدارة الذاتية شرق الفرات من توجيه اتهامات باطلة إليها".

حيث كانت جريد الأخبار قد نشرت في عددها الصادر اليوم الاثنين أن "وثيقة مسربة وصلتها حول اتفاق بين الرئيسة المشتركة في الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية ورجل أعمال إسرائيلي تفضي بتفويض الأخير بحرية التصرف في نفط شمال شرقي سوريا".

وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي يمثل الأكراد ما لا يقل عن 80% من مقاتليها، على أراض واسعة في شرق وشمال شرقي سوريا، حيث تسعى القوى الكردية إلى إقامة نظام حكم ذاتي، الأمر الذي تعارضه بشدة السلطات السورية، بل وتركيا التي تعد "وحدات حماية الشعب" الكردية حليفة لـ "حزب العمال الكردستاني" الذي تعده أنقرة إرهابيا وتحاربه منذ أكثر من 30 عاما.

المصدر: وكالات 

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