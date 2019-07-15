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مصدر لـ RT: الشرطة السورية تفتتح نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق

أخبار العالم العربي

مصدر لـ RT: الشرطة السورية تفتتح نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق
Reuters OMAR SANADIKI
سوريا، أرشيف
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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن فتح السلطات السورية نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق.

وقال المصدر لـ RT إن "هذه النقاط هي للحراسة وتابعة للشرطة السورية"، مبينا أن "هناك تعاونا بين هذه النقاط وحرس الحدود العراقي لمنع تسلل الإرهابيين ومراقبة المساحات المشتركة".

وأضاف أن "نقاط التفتيش هذه قريبة من الحدود العراقية السورية، ما يشكل تكثيفا للتعاون الأمني بين البلدين لمنع تسلل ما تبقى من عناصر تنظيم داعش بين البلدين". 

المصدر: RT

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