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الكويت .. إرساء مبدأ قانوني حاسم ونهائي يمس قضايا تزوير الجنسية

أخبار العالم العربي

الكويت .. إرساء مبدأ قانوني حاسم ونهائي يمس قضايا تزوير الجنسية
AFP
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ذكرت وسائل إعلام كويتية أن محكمة التمييز في البلاد، أرست مبدأ قانونيا جديدا في الجرائم ذات العلاقة بتزوير الجنسية.

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وأكدت المحكمة في فتواها القانونية الجديدة أن جرائم تزوير الجنسية الكويتية "لا تسقط بالتقادم"، وهذا يعني أن "المحاكم الأخرى ستهتدي بهذا الحكم النهائي".

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر قانوني قوله في هذا السياق: "هناك العديد من أحكام الجنسيات المزورة انتهت إلى سقوطها بالتقادم، واكتفت بإلزام المتهمين إعادة الرواتب التي تقاضوها، مشيرا إلى أن حكم أمس، جُعل مسارا جديدا لجميع جرائم التزوير في الجنسيات مستقبلا، بحيث أصبح مصير كل مزور أو مشارك السجن، حتى لو كان التزوير قبل 100 سنة".

المصدر: القبس

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