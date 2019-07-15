حريق يأتي على سوق قديم بالكامل في طرابلس اللبنانية!

تلملم مدينة طرابلس، شمال لبنان، رماد الحريق الذي أتى على سوق قديم للخضار بالكامل وسط المدينة، فيما يعتقد بعض أصحاب المحال المتضررة بأن الحريق كان مفتعلا.

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وانتشرت صورة وصفت بـ"المرعبة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مكان الحريق صباحا، حيث ظهرت الأضرار الكبيرة التي لحقت بأكثر من 100 محل.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الذي اندلع ليل السبت/الأحد بعد ساعات طويلة، بسبب انتشاره بشكل كبير وتوسعه، وقد أفيد بإصابة 6 رجال إطفاء بحالات اختناق وحروق نتيجة الحريق.

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إلى ذلك، كلف رئيس الحكومة سعد الحريري الهيئة العليا للإغاثة لتفقد المكان وحصر الأضرار، وأكد الأمين العام للهيئة محمد خير أن "لجنة من الجيش اللبناني ستكشف بالتنسيق مع البلدية على الأضرار، وستشرف على إعادة تأهيل المنطقة بالكامل".

وبينما طالب التجار المتضررون القوى الأمنية بفتح تحقيق بالموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق، وسط شكوك في أن يكون مفتعلا، أكدت الهيئة العليا للإغاثة أن "التحقيق سيأخذ مجراه بدقة وشفافية، والأجهزة الأمنية ستعطي النتيجة بأقرب وقت".

بدورها، دعت جمعية تجار لبنان الشمالي، الحكومة اللبنانية إلى "الإسراع بمسح الأضرار وتعويض المتضررين"، كما طالبت بلدية طرابلس "بالعمل الفوري على إزالة الركام"، متمنية على الأجهزة الأمنية "كشف الفاعلين الذين يريدون أن يعبثوا في لقمة عيش هذه المدينة وأمنها وأمانها".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية