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إيران تطلع الأسد على آخر تطورات الملف النووي

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إيران تطلع الأسد على آخر تطورات الملف النووي
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بشار الأسد يلتقي حسين أمير عبد اللهيان
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أطلع المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، الرئيس السوري، بشار الأسد، على آخر تطورات الملف النووي.

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والتقى الأسد اليوم الاثنين عبد اللهيان والوفد المرافق له في العاصمة دمشق.

وجدد الرئيس السوري دعم بلاده لإيران في وجه التهديدات والإجراءات الأمريكية "غير القانونية" بحق الشعب الإيراني، بحسب ما نشرته صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات السورية الإيرانية ومستجدات الحرب على الإرهاب في سوريا والأوضاع في المنطقة.

المصدر: RT

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