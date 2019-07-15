روسيا تستضيف فتية سوريين لمساعدتهم على تجاوز آثار الحرب

استقبل مركزا "أورليونوك" و"أرتيك" للطفولة في روسيا مجموعة من الفتية السوريين، الذين تأثروا من النزاع المسلح، لقضاء فترة مخصصة للراحة وإعادة التأهيل في المركزين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية والسفارة السورية لدى موسكو أن 50 فتى وفتاة وصلوا إلى روسيا على متن طائرة نقل تابعة لوزارة الدفاع الروسية يوم 24 الشهر الماضي، مشيرة إلى أنهم من الذين فقدوا آبائهم في الحرب مع الإرهاب.

وقد أعد مختصون روس برنامجا خاصا لمساعدتهم على تجاوز آثار الحرب وانعكاسات فقدان ذويهم على نفسياتهم.

وأعادتهم طائرة روسية إلى وطنهم أمس الأحد بعد تلقيهم المساعدة اللازمة، واستفادتهم من مجموعة من الأنشطة التي تم إعدادها خصيصا لهم.

المصدر: RT