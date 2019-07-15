أعلنت وزارة النفط السورية إصلاح خط رئيسي للغاز في وسط البلاد، يرتبط بـ"حقل الشاعر"، أكبر حقول الغاز في البلاد، واستئناف الحقل العمل بطاقته الكاملة، بعد أن تعرض الخط للتخريب.

وأفادت وزارة النفط في صفحتها على موقع "فيسبوك" بـ"عودة معمل غاز إيبلا للعمل باستطاعته الكاملة"، فجر الإثنين، "بعد إصلاح الخط الذي تعرض للتخريب وتشغيله".

وأعلنت الوزارة في وقت متأخر من يوم الأحد إنجاز أعمال الصيانة وبدء عملية ضخ الغاز إلى المعمل، ومنه إلى محطات توليد الكهرباء.

وخرج هذا الخط، الذي يمتد في ريف حمص الشرقي، من الخدمة أمس الأحد، "جراء عمل إرهابي"، وفق ما أعلنت وكالة "سانا" للأنباء.

وينقل الخط 2.5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى معمل إيبلا ومنه إلى محطات توليد الكهرباء، وفق المصدر ذاته.

ولم تورد الوكالة أي تفاصيل حول الاعتداء وكيفية حصوله، لكن نشطاء ذكروا أن استهداف خط الغاز تم "بعبوة ناسفة" من دون أن يحددوا الجهة المسؤولة.

المصدر: RT + أ ف ب