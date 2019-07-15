نائب كردي لـRT: البعثيون يريدون التظاهر في كركوك تحت مسمى المجتمع المدني

قال النائب في البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، بختيار شاويس، اليوم الاثنين، إن البعثييين يريدون التظاهر في كركوك تحت مسمى المجتمع المدني.

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وأوضح في تصريح لـRT أن "الهتافات التي مجدت البعث قبل أيام في كركوك، ماهي إلا رسالة تحذيرية لكل العراقيين، وعلينا أن ندرك بأن الموجة الثالثة من بقايا البعث في حراك وتآمر جديد ويريدون أن يكون مركز هذا التآمر من كركوك".

وأضاف أن "البعثيين يحاولون التظاهر، وتحت مسمى منظمات المجتمع المدني يريدون إثارة الفتن والفوضى في كركوك، ويريدون جر الأوضاع نحو التوتر والاقتتال والحرب الأهلية".

وأصدرت شرطة كركوك مذكرة اعتقال بحق، رنا حميد، التي شاركت في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كركوك العراقية الجمعة الماضي، وقالت المرأة علنا "إننا بعثيون وصداميون".

المصدر: RT