نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية مطلعة أن نحو 300 مصري ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين غادروا الكويت مؤخرا إلى دولة عربية وإلى عدة دول أجنبية.

إقرأ المزيد

وذكر أن هذا العدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين غادروا احترازيا إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا ودولة عربية، لم يكشف عنها، وذلك "خشية ملاحقتهم من قبل الانتربول المصري، كونهم مدانين في قضايا على أرض بلدهم".

وأفادت الصحيفة الكويتية بان عناصر الخلية الإخوانية الثمانية الذين ألقي القبض عليهم خضعوا مؤخرا لتحقيقات وصفتها بالماراثونية، وأنهم "أدلوا باعترافات تفصيلية عن القضايا المتورطين فيها داخل مصر، وكيفية فرارهم إلى الكويت، حيث غيروا أسماءهم في جوازات السفر، ومن ثم تمكنوا من الخروج من مطارات مصرية".

ونقلت المصادر عن هؤلاء المتهمين أنهم طلبوا عدم تسليمهم إلى سلطات بلدهم، مبينة أن جهاز أمن الدولة يكثِّف الجهود لحصر التحويلات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية، فضلاً عن متابعة أشخاص مقربين منهم.

وكشفت هذه المصادر أيضا، وفق الصحيفة، أن جهاز أمن الدولة في الكويت "بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين الثمانية في قضية الخلية الإخوانية".

المصدر: القبس