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مصدر عسكري سوري لـRT: فصائل مسلحة تستهدف بالصواريخ بلدة محردة في ريف حماة

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مصدر عسكري سوري لـRT: فصائل مسلحة تستهدف بالصواريخ بلدة محردة في ريف حماة
Sputnik
محردة - ريف حماة
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أفاد مصدر عسكري لـRT باستهداف الفصائل المسلحة المتواجدة في اللطامنة والزكاة، اليوم الاثنين، بقذائف الهاون والصواريخ بلدة محردة و المحطة الحرارية بريف حماة الشمالي الغربي.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن المجموعات المسلحة استهدفت المحطة الحرارية في محردة، ولا معلومات عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

 وفي سياق متصل، لقي 6 مدنيين وأصيب 9 آخرون أمس الأحد بجروح، بينهم أطفال، نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط القصر البلدي وحيي حلب الجديدة ومنيان بمدينة حلب شمالي سوريا.

وتواصل المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالي وإدلب خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد والاعتداء على المناطق الآمنة في مدينة حماة وريفها ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الأهالي ووقوع أضرار بمنازلهم وممتلكاتهم وبالممتلكات العامة.

المصدر: RT

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