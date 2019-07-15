لقي 4 جزائريين مصرعهم وأصيب 8 آخرون بحادث سير عقب انحراف شاحنة كانت تقل مشجعين خلال مشاركتهم في احتفالات تأهل منتخب بلادهم لنهائي بطولة أمم إفريقيا.

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ووقع الحادث المروع في ضاحية سي عبد العزيز في ولاية جيجل، 500 كم شرقي الجزائر، وقالت مديرية الدفاع المدني الجزائرية إن قواتها تدخلت لنقل الجثث وإجلاء المصابين.

واستمرت الاحتفالات في شوارع المدن الجزائرية من المساء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد فوز المنتخب الجزائري أمس الأحد على المنتخب النيجيري، وتأهله إلى نهائي البطولة الإفريقية المقامة في مصر.

المصدر: وكالات