أردوغان يعلق على إمكانية إقامة منطقة حظر طيران في سوريا

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة لا تنوي حاليا إقامة منطقة حظر طيران في سوريا لشن عملية عسكرية.

وتعليقا على إمكانية إقامة مثل هذه المنطقة، قال أردوغان، في تصريح أدلى به، اليوم الأحد، خلال اجتماع مع رؤساء تحرير بعض وسائل الإعلام في اسطنبول، إن الولايات المتحدة لمحت إلى أنها ستبقي على جزء من قواتها في سوريا بعد الانسحاب منها.

وأشار أردوغان إلى أن الإدارة الأمريكية طلبت من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، إلا أن هذه الدول أجابت برد سلبي.

وأوضح أن تركيا لم تر إشارة من الولايات المتحدة إلى نية تنفيذ عملية بالمنطقة، فيما أردف أن بلاده ستعقد اجتماع حول تنسيق انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، لمناقشة سبل إنشاء منطقة آمنة وأبعادها في البلد العربي.

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس التركي أن بلاده وروسيا تمكنتا من إرساء استقرار معين للأوضاع في منطقة إدلب، رغم استمرار الأعمال القتالية هناك.

وأضاف قائلا: "قمنا بإرساء استقرار في تعاون وثيق مع روسيا، في الأوضاع بإدلب. وعلى الرغم من أن النظام (السوري) ينتهك بشكل مستمر الهدنة، إلا أننا نحتفظ مع روسيا بالتفاهم بشأن ضمان الأمن في المنطقة".

وصرح أردوغان مع ذلك بأن روسيا يجب عليها "إرغام النظام السوري على الالتزام باتفاقية سوتشي" المبرمة بين موسكو وأنقرة في 17 سبتمبر 2018 حول قضية إدلب، فيما أشار إلى أن تركيا تواصل بصدق مهامها العسكرية والإنسانية والقانونية في المنطقة مع "اتخاذنا التدابير اللازمة لمنع حدوث أي عمل".

المصدر: الأناضول