 
مباشر

السيسي: المؤشرات الإقتصادية الإيجابية تحققت بسبب صبر الشعب المصري العظيم

أخبار العالم العربي

السيسي: المؤشرات الإقتصادية الإيجابية تحققت بسبب صبر الشعب المصري العظيم
Reuters / Giuseppe CACACE
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m4fs

اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باللجنة الوزارية الاقتصادية التي عرضت على الرئيس مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، خلال عام 2018 - 2019. 

وأكد السيسي خلال الاجتماع أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت جاءت بعطاء ووعي وصبر الشعب العظيم.

وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المؤشرات أكدت أن مصر حققت أعلى ثالث نمو اقتصادي على مستوى العالم بمقدار 5.6%. 

وأشار راضي إلى أن "المؤشرات أوضحت انخفاض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 8.9%؜ لشهر يونيو 2019 مقابل 13.8%؜ للشهر نفسه من العام الماضي".

وأوضح أن ذلك يدل على وجود تطور إيجابي منتظم للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات العالمية المتخصصة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سفير الاتحاد الأوروبي: هناك عائلات في تونس تتحكم في الثروة ستقضي على مكتسبات الثورة