السيسي: المؤشرات الإقتصادية الإيجابية تحققت بسبب صبر الشعب المصري العظيم

اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باللجنة الوزارية الاقتصادية التي عرضت على الرئيس مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، خلال عام 2018 - 2019.

وأكد السيسي خلال الاجتماع أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت جاءت بعطاء ووعي وصبر الشعب العظيم.

وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المؤشرات أكدت أن مصر حققت أعلى ثالث نمو اقتصادي على مستوى العالم بمقدار 5.6%.

وأشار راضي إلى أن "المؤشرات أوضحت انخفاض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 8.9%؜ لشهر يونيو 2019 مقابل 13.8%؜ للشهر نفسه من العام الماضي".

وأوضح أن ذلك يدل على وجود تطور إيجابي منتظم للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات العالمية المتخصصة.

المصدر: RT