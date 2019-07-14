العراقيون يسخرون من سياسيين عبر تطبيق "faceApp"

بعد انتشار تعديل الصور بواسطة تطبيق faceApp في العالم خلال اليومين الماضيين، لم يكن العراقيون بعيدين عن هذه التعديلات التي استخدموها لهم شخصيا ولأصدقائهم وللسياسيين في بلادهم.

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لكن المفاجئ أن العراقيين استخدموا التطبيق في تغيير ملامح سياسييهم بطريقة تسخر منهم، وغيروا صور أبرز السياسيين مثل رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وسلفه، حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، وسياسيين آخرين.

المصدر: RT