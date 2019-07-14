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عمل إرهابي يستهدف خطا للغاز وسط سوريا ويخرجه عن الخدمة

أخبار العالم العربي

عمل إرهابي يستهدف خطا للغاز وسط سوريا ويخرجه عن الخدمة
Reuters
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استهدف هجوم إرهابي، اليوم الأحد، خطا للغاز بريف حمص الشرقي، ينقل 2.5 مليون متر مكعب يوميا، وتسبب في خروجه عن الخدمة.

وأفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بأن خط الغاز يربط بين حقل "الشاعر" ومعمل "إيبلا" للغاز بريف حمص الشرقي، ومنه إلى محطات توليد الكهرباء، مضيفة أن فرق التصليح الفنية تعمل على إصلاحه خلال الساعات القادمة.

المصدر: سانا

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