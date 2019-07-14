البحرية المغربية تنقذ 161 مهاجرا قبالة سواحلها
Reuters
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أنقذت وحدات خفر السواحل، التابعة للبحرية الملكية المغربية، 161 مهاجرا كانوا على متن قوارب مطاطية متهالكة، قبالة سواحلها.
وأوضح مصدر من خفر السواحل السبت، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم أغلبهم من بلدان إفريقيا (جنوب الصحراء)، وجرى إنقاذهم جميعا بعد تعرضهم لخطر الغرق، ونقلوا إلى المراكز الطبية، وقدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة.
يذكر أن إسبانيا خصصت 26 مليون يورو، لتزويد وزارة الداخلية المغربية بأسطول من الآليات اللوجستية، لتمكينها من احتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: وكالات
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