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الكويت تتخذ إجراءات أمنية لحماية موانئها وسط التوتر بالخليج

أخبار العالم العربي

الكويت تتخذ إجراءات أمنية لحماية موانئها وسط التوتر بالخليج
Reuters
ميناء- الكويت
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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن البحرية الكويتية ومؤسسة الموانئ ستعدان خططا أمنية لحماية الموانئ الرئيسية بالبلد المنتج للنفط، وذلك وسط تصاعد التوتر بين إيران والدول الغربية.

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ونقلت الوكالة عن يوسف عبد الله الناصر الصباح، المدير العام لمؤسسة الموانئ قوله إنه "جرى التوقيع على بروتوكول تعاون بين الجانبين في مرحلة مهمة تمر بها المنطقة أمنيا".

وأضاف يوسف الصباح، أن المرحلة الحالية تستدعي تضافر الجهود للحفاظ على أمن الموانئ البحرية وضمان الاستعداد الكامل لوقوع أي طارئ محتمل.

ويشوب العلاقات بين إيران والدول الغربية توتر متزايد، وخاصة بعد احتجاز بريطانيا ناقلة تحمل نفطا إيرانيا في منطقة جبل طارق الأسبوع الماضي، وإعلان لندن تدخل سفينة حربية بريطانية لإبعاد زوارق إيرانية تابعة للحرس الثوري حاولت اعتراض طريق ناقلة مملوكة لبريطانيا لدى مرورها في مضيق هرمز.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية

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