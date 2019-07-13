السودان.. اجتماع منتظر لـ "قوى الحرية والتغيير" لتسليم الملاحظات حول الإعلان الدستوري

أفاد مراسل RT بأنه من المنتظر أن يعقد صباح الأحد اجتماع لـ "قوى الحرية والتغيير" لجمع الملاحظات حول الإعلان الدستوري في السودان، وتسليمها لوفد التفاوض ليمثل رأيها.

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وقال مصدر في "الحرية والتغيير" أن الكتل الخمسة المكونة للقوى اجتمعت مساء السبت منفردة، وأبدت ملاحظاتها حول الإعلان الدستوري.

وأشار المصدر إلى أن الكتل أبدت تحفظات حول الوثيقة فيما يتصل بعدد من بنودها، وعدتها تراجعا عن الإعلان الدستوري.

هذا، واطلعت RT على الإعلان الدستوري السوداني الذي حمل بنودا منحت أعضاء المجلس السيادي حصانة مفتوحة بما فيها الحصانة الجنائية، إلى جانب حصانة شبه مفتوحة للحكومة الانتقالية والبرلمان حيث قيدتها بالقبض في حالات التلبس، وتركت في ذلك لرئيس مجلس السيادة ورئيس البرلمان التقرير بشأن رفعها من عدمه.

ونص الإعلان أيضا على بند حظر أعضاء مجلس السيادة والحكومة الانتقالية بجانب حكام الولايات من الترشح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.

كما اعتبر الإعلان قوات الدعم السريع مؤسسة منفصلة مثلها مثل الجيش السوداني تحت رئاسة القائد العام للقوات المسلحة، وتحاشى الإعلان تقييد مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات كما تطالب "قوى الحرية والتغيير"، واكتفى بالإشارة إلى تحديد مهام وواجبات الأمن عبر القانون.

المصدر: RT