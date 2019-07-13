أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن منظومات الصواريخ "إس-400" التي تنتجها روسيا، وبعد بدء تصديرها لتركيا، ستظهر قريبا في دول أخرى بالمنطقة.

وقال سلوتسكي، في حديث لبرنامج "نيوزميكر" بقناة "RT"، تعليقا على وجود إرادة لدى دول كثيرة في المنطقة لشراء هذه المنظومات: "سيتحقق ذلك حتما، وتركيا ليست سوى الباكورة، ولا مفر من ظهور إس-400 وأنواع أخرى من الأسلحة الروسية المحدثة في المنطقة".

وأضاف سلوتسكي: "سنواصل التعاون الوثيق (مع دول المنطقة) الذي يتميز بحجمه الكبير جدا، وأنا على يقين بأن علينا زيادته بمختلف الطرق".

وتابع البرلماني الروسي الرفيع: "هناك دول مهمة وكبيرة جدا تتحدث عن وجود احتياجات مماثلة لها، وهذه الاحتياجات بالطبع ستتم تلبيتها".

وأوضح سلوتسكي قائلا: "نحن من مؤيدي إقامة عقبات منيعة أمام نشوب أي مواجهة عسكرية، ورغم أن ذلك قد يكون من باب المفارقة، إلا أن مثل هذه المنظومات، التي تعتبر اليوم من أقوى أنواع الأسلحة، تمثل بالحقيقة العامل الأكثر فعالية لضمان السلام، والدول التي تمتلكها يمكن أن تكون مطمئنة، لأن أي هجوم صاروخي، حتى إن كانت المدة بين رصده ووصوله إلى الهدف لا تتجاوز دقيقة واحدة فقط، سيكون اعتراضه بشكل آمن".

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي إلى أن توريدات منظومات "إس-400" إلى دول الأخرى في المنطقة "ستتم بالطبع وستنطلق في أقرب وقت".

وبدأت تركيا، يوم الجمعة 12 يوليو، استلام أجزاء منظومات "إس-400"، التي اشترتها من روسيا وفقا لعقد أبرم بين البلدين عام 2017، رغم المعارضة الشرسة من قبل الولايات المتحدة، التي هددت تركيا بعقوبات وقالت إن نشرها هذا السلاح على أراضيها سيمثل خطرا بالنسبة إلى النظام الدفاعي لدول الناتو، باعتبارها (المنظومة) قادرة على كشف أسراره.

وسبق أن أعربت عدة دول عربية عن رغبتها في شراء هذه المنظومات التي وردتها روسيا حتى الآن لدولتين فقط، هما الصين وتركيا.

وأكدت قطر أنها بدأت محادثات مع روسيا حول شراء هذه المنظومات، فيما كشفت مصادر مطلعة أن هذا الموضوع تبحثه أيضا مع الجانب الروسي مصر، بينما أعلنت السعودية عن توصلها إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة الروسية بشأن تزويد المملكة بـ "إس-400" وأنواع أخرى من الأسلحة.

المصدر: RT