الرئيس الفلسطيني يبحث مع وفد المخابرات المصرية إنهاء الانقسام

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، برام الله، اليوم السبت، وفدا أمنيا مصريا يرأسه وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء، أيمن بديع.

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وأبلغ بديع الرئيس الفلسطيني بتحركات مصر على الصعيدين العربي والفلسطيني بشكل خاص، وسعيها للمحافظة على استقرار الأوضاع في المنطقة العربية عموما.

وأكد ممثل المخابرات المصرية أن جهود مصر مستمرة من أجل استئناف عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جهته، أعرب عباس عن شكره للقيادة المصرية على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة استمرار هذه الجهود من أجل إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وحضر اللقاء أعضاء اللجنة المركزية في حركة "فتح": عزام الأحمد وحسين الشيخ وروحي فتوح، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

جدير بالذكر أن الوفد المصري عقد في وقت لاحق اجتماعا مع وفد حركة "فتح"، حيث استعرض نتائج اجتماعاته في قطاع غزة مع قادة حركة "حماس" حول الجهود التي تقوم بها مصر بشأن إنهاء الانقسام والمصالحة، وتثبيت تفاهمات التهدئة مع الجانب الإسرائيلي.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، عقد يوم أمس مباحثات مع وفد المخابرات المصرية، تم خلالها بحث "التفاهمات مع العدو"، بحسب بيان الحركة.

المصدر: وفا