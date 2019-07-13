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"العسكري السوداني" يكشف عن رصيد البنك المركزي

أخبار العالم العربي

Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
البنك المركزي السوداني
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كشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن أكثر من 40 مليار دولار نقدا توجد الآن في بنك السودان المركزي، مشيرا إلى أنه تم تسديد 100 مليون دولار كجزء من الديون الخارجية.

وقال المجلس العسكري في تصريح، اليوم السبت، إن السودان اشترى حاجياته من الوقود والأدوية بماله الخاص.

وبالتزامن مع إعلان "تجمع المهنيين السوادنيين" عن تنظيم مسيرة مليونية للمطالبة بالقصاص من المسؤولين عن سقوط القتلى في عملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش، الشهر الماضي، قال المجلس العسكري: "ليس لدينا مصلحة في التستر على من قام بفض الاعتصام".

وأضاف المجلس العسكري أن "السلطة لا تستحق أن تزهق من أجلها دماء"، مشيرا إلى أن المجلس قدم عدة تنازلات لحقن الدماء.

وتوصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، الأسبوع الجاري، إلى اتفاق كامل، بشأن الإعلان الدستوري المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية.

المصدر: RT

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