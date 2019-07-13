إسرائيل تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ جنوب غزة

اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، اليوم السبت، صيادين فلسطينيين اثنين في عرض البحر قبالة شواطئ جنوبي قطاع غزة.

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وذكر مراسلنا أن القوات الإسرائيلية اعتقلت صيادين شقيقين، (محمد وائل اسماعيل البردويل، وأحمد وائل اسماعيل البردويل)، بعد مهاجمة مركبهما والاعتداء عليهما ومصادرة جميع معدات الصيد الخاصة بهما، على بعد ستة أميال بحرية من الشاطئ، صباح اليوم السبت.

ويعاني الصيادون الفلسطينيون، منذ بداية عام 2019، من ممارسة السلطات الإسرائيلية سياسة الإغلاق التام أو تقليص مساحة الصيد، حيث تكررت عمليات الإغلاق 3 مرات، والتقليص 5 مرات.

المصدر: RT