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"موقف إنساني بطولي" ينقذ أطفالا من حريق في مكة المكرمة

أخبار العالم العربي

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تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو لشابين استطاعا إنقاذ ثلاثة أطفال قبل أن تحاصرهم ألسنة النيران المشتعلة إثر اندلاع حريق بشقتهم في مدينة مكة المكرمة.

ووثقت مقاطع فيديو صيحات الأطفال الذين طوقتهم النيران وحجبهم الدخان داخل شقة، وذلك إثر نشوب حريق في المبنى.

وتدخل شابان وتسلقا مظلة كانت أمام المنزل ليتمكنا من الوصول إلى نافذة شقة الأطفال.

وقام أحدهما بمساعدة الآخر بقص حديد النافذة واستطاعا إخراج وإنقاذ ثلاثة أطفال، أحدهم تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ووصف النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي ما أقدم عليه الشابان السعوديان بـ"الموقف البطولي والإنساني"، الذي أنقذ أطفالا من موت محقق.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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