"موقف إنساني بطولي" ينقذ أطفالا من حريق في مكة المكرمة

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو لشابين استطاعا إنقاذ ثلاثة أطفال قبل أن تحاصرهم ألسنة النيران المشتعلة إثر اندلاع حريق بشقتهم في مدينة مكة المكرمة.

بتوفيق الله تم مساعدة ثلاثة أطفال على اخراجهم سالمين أثناء نشوب حريق داخل شقتهم في الشرايع بمكة المكرمة pic.twitter.com/ddAtLCPpFO — فهد عياد الجفيني (@Fahad123___) 12 июля 2019 г.

ووثقت مقاطع فيديو صيحات الأطفال الذين طوقتهم النيران وحجبهم الدخان داخل شقة، وذلك إثر نشوب حريق في المبنى.

وتدخل شابان وتسلقا مظلة كانت أمام المنزل ليتمكنا من الوصول إلى نافذة شقة الأطفال.

وقام أحدهما بمساعدة الآخر بقص حديد النافذة واستطاعا إخراج وإنقاذ ثلاثة أطفال، أحدهم تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ووصف النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي ما أقدم عليه الشابان السعوديان بـ"الموقف البطولي والإنساني"، الذي أنقذ أطفالا من موت محقق.

في موقف بطولي إنساني تم بعون الله وتوفيقه يوم امس الخميس ١٤٤٠/١١/٨ انقاذ ثلاثة أطفال اثناء نشوب حريق داخل شقتهم في الشرايع مخطط الخضراء بمكة المكرمة على يد شبابنا الأبطال، وهم :-

١- إبراهيم حسين عسيري .

٢- عبدالعزيز عبدالرحمن الزهراني .

👍👍👍👇👇 pic.twitter.com/ENxsse78jy — 💙( Abdulrhman Altheyab)💙 (@abmsdyab5136) 12 июля 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام سعودية